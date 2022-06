Em jogo quente, Corinthians cede empate ao Athletico-PR no Brasileiro

Timão perdeu a chance de reassumir a liderança do campeonato e se mantém em segundo; Furacão é o 4º

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo teve duas expulsões e um gol para cada lado na Arena da Baixada



O Corinthians viajou até Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense e empatou em 1 a 1 nesta quarta-feira, 15. O resultado mantém o Timão na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras. Já o Athletico é o 4º. A partida na Arena da Baixada foi tensa. Durante o primeiro tempo, o Corinthians abriu rapidamente o placar. Logo aos cinco minutos, Róger Guedes cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo do goleiro Bento. A partir daí, a equipe paulista errou muitos passes e o Furacão teve mais oportunidades de finalizar, mesmo sem mira. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor e aos 16 minutos, mandaram duas bolas na trave. O jogo ficou quente e aos 25, Hugo Moura e Roni foram expulsos depois de uma discussão no meio de campo. Aos 35 minutos, com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Athletico. Terrans foi para a cobrança e empatou. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Goiás no domingo, dia 19, às 16h (horário de Brasília) e o Furacão faz o clássico contra o Coritiba no mesmo dia e horário.