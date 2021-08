Real Madrid desiste de negociação com o PSG por Mbappé, diz jornal

O fim das conversas acontece após a diretoria parisiense recusar uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1,22 bilhão, na cotação atual)

Yoan Valat/EFE Kylian Mbappé não será negociado pelo PSG nesta temporada, diz jornal



O Real Madrid desistiu das negociações com o Paris Saint-Germain pela contratação de Kylian Mbappé, informou o jornal esportivo “L’Équipe”, nesta segunda-feira, 30, o último dia da janela de transferências da Europa. O fim das conversas acontece após a diretoria parisiense recusar uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1,22 bilhão, na cotação atual). Antes, os espanhóis já haviam feito outras duas propostas pelo atacante, que tem contrato com o PSG somente até a metade de 2022;

Segundo o “L’Équipe”, a princípio, Mbappé seguirá no Paris Saint-Germain para cumprir, pelo menos, o atual vínculo. O PSG, no entanto, se manifestou para desmentir a informação do “L’Équipe” de que havia sido apresentada uma proposta de 200 milhões de euros. O jornal “Le Parisien”, por sua vez, também publicou que o Real Madrid saiu das negociações e que, exceto em caso de reviravolta surpreendente, Mbappé seguirá no PSG nesta temporada. A imprensa francesa aponta que o clube da capital seguirá tentando emplacar a renovação do contrato do jovem atacante, que já recusou ofertas anteriores para prorrogar o vínculo.

As negociações entre PSG e Real Madrid foram tensas. Logo após a primeira investida oficial, o brasileiro Leonardo, diretor do clube francês, criticou o clube espanhol. “Consideramos que a oferta não é o suficiente (para vender Mbappé). Não vou confirmar valores, mas é sobre o montante de 160 milhões de euros. É menos do que pagamos por ele [180 milhões de euros, mais bônus], e é uma questão que vai além disso”, introduziu em entrevista ao jornal “Marca”, da Espanha. “É a forma como as coisas foram feitas (pelo Real Madrid), de forma desrespeitosa. Fizemos de tudo para que Mbappé siga com a gente e em uma semana não vamos mudar nosso plano”, completou o ex-jogador. Leonardo ainda mandou um recado ao atleta. “Kylian é o centro do projeto (do PSG), mas não está acima de todos. Mas, se ficar ou se sair, será sempre em nossas condições. Se quiser ir embora, que vá, mas em nossas condições, como qualquer jogador”, disparou.