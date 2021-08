Eliminatórias: CBF desiste de Brasil x Argentina com 12 mil pessoas; entenda

Mesmo com a autorização do governo de São Paulo, apenas 1,5 mil convidados estarão presentes, sem a comercialização de ingressos

EFE/Andre Coelho Casemiro e Messi disputando jogada em partida válida pela Copa América



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a partida entre Brasil e Argentina, marcada para acontecer no próximo domingo, 5, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, não será realizada com 12 mil espectadores. Mesmo com a autorização da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, apenas 1,5 mil convidados estarão presentes, sem a comercialização de ingressos. A justificativa da entidade deve-se à “falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança”, segundo a CBF.

Veja a nota da CBF na íntegra:

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (30), CBF, FPF e órgãos de saúde em comum acordo definiram que a partida entre Brasil e Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, no próximo domingo (5) válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022, embora o protocolo de saúde tenha sido aprovado pelas autoridades, será realizada com a participação de até 1.500 convidados, sem a comercialização de ingressos ao público geral.

A referida decisão ocorre por conta da falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança.

CBF, FPF e demais autoridades seguem em permanente contato a fim de aprimorar a integração entre os sistemas em prazo viável, cumprindo os requisitos para a realização do evento-modelo com sucesso.