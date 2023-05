Em noite iluminada de Paulinho, Corinthians perde para o Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil

Timão precisa vencer por três gols de diferença no duelo de volta, no próximo dia 31, na Neo Química Arena, para avançar às quartas

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho comemora o primeiro gol marcado do Atlético-MG na vitória contra o Corinthians



O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 17, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Timão precisa vencer por três gols de diferença no duelo de volta, marcado para o próximo dia 31, na Neo Química Arena, para avançar às quartas de final. Em relação a partida desta noite, o Galo buscou o gol desde o primeiro minuto de jogo. No entanto, o placar foi aberto apenas na segunda etapa. Aos 20 minutos, Pavón cruzou rasteiro pelo lado direito. A bola correu toda a área e chegou para o atacante Paulinho, que apareceu nas costas de Fagner na segunda trave para empurrar para as redes. Paulinho deixou mais um dele aos 33 minutos, quando Hulk cruzou do lado direito, na segunda trave. Rubens apareceu nas costas da marcação e escorou de cabeça para dentro da pequena área. Paulinho chegou de frente para o gol e bateu de perna direita para ampliar o placar. O Galo seguiu dominando o jogo, mas o resultado foi mantido até o apito final.