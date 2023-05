São Paulo bate o Sport na Ilha do Retiro e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Tricolor pôs fim a uma invencibilidade de um ano e três meses do Leão em casa

WILSON CASTRO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano comemora primeiro gol do São Paulo na vitória contra o Sport



O São Paulo venceu por 2 a 0 o Sport, na noite desta quarta-feira, 17, na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, marcada para 1º de junho, no Morumbi, que se classifica para as quartas de final da competição. Em relação a partida desta noite, o primeiro tempo foi movimentado, com as duas equipes se lançando ao ataque. No entanto, emoção mesmo foi apenas no segundo tempo, quando o São Paulo definiu o placar do jogo. Aos 25 minutos da etapa final, os donos da casa saíram jogando mal na defesa. O Tricolor aproveitou e fez boa jogada. Luciano recebeu na grande área e bateu na saída do goleiro Renan. Já o gol que decretou a vitória saiu aos 43 minutos, com o atacante Marcos Paulo. O centroavante Calleri recebeu na grande área e cruzou para Marcos Paulo, que teve apenas o trabalho de empurrar para o gol adversário. O São Paulo pôs fim a uma invencibilidade de um ano e três meses do Sport na Ilha do Retiro, sendo 100% de aproveitamento nesta temporada.