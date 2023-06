Em silêncio e com faixas contra elenco e diretoria, torcida do Corinthians protesta em jogo da Libertadores

Torcedores ficaram 35 minutos sentados e não comemoraram o primeiro gol contra o Liverpool-URU

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcidas organizadas ficaram 35 minutos em silêncio no jogo desta quarta-feira



O clima no Corinthians não está bom. Nesta quarta-feira, 28, no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Liverpool, as torcidas organizadas do time decidiram protestar no primeiro tempo. Na área onde a Gaviões da Fiel se reúne, todos os torcedores passaram os 35 minutos iniciais sentados e em silêncio, inclusive não comemoraram o gol que abriu o placar. Além disso, algumas faixas foram estendidas: “Diretoria omissa, corrupta e criminosa”, “Entreguem o Corinthians para o povão”, “Jogadores milionários, incompetentes e amadores”, “Empresários são o câncer do Corinthians” e “Atenção diretoria, a Fiel não está a venda”. Em comunicado divulgado pelos Gaviões antes do jogo, a torcida questionou a venda de Pedro para o Zenit pelo valor de 9 milhões de euros, considerado muito baixo. “Viemos manifestar total indignação e repúdio à maneira como vem sendo tratado o nosso Corinthians. Principalmente no que tange às negociações de jogadores, onde o clube faz péssimas escolhas, e assim, prejudica as condições financeiras que já não são boas”, disseram.