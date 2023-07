Esposa de Maycon diz que 98% do elenco do Corinthians têm salários atrasados e alfineta colegas do marido

Lyarah Vojnovic desabafou em discussão com um torcedor do Alvinegro

Reprodução/Instagram/@maycon Maycon, do Corinthians, ao lado de sua esposa, Lyarah



Lyarah Vojnovic, esposa do meio-campista Maycon, afirmou que 98% do elenco do Corinthians estão com os vencimentos atrasados. Em discussão com um torcedor feita vias redes sociais, a mulher respondeu as cobranças também criticando alguns companheiros do marido, mas sem citar nomes. “Bom, vocês gostam de falar de salário, né? O Corinthians está perfeito com isso, 98% do elenco com salário atrasado e que isso também não interfere em nada”, declarou Lyarah, em conversa que viralizou na web. “Eu concordo com você, não faz gols. Nem quem é obrigado a fazer está fazendo. Obrigado pela sua mensagem, imagino que você jogue muito para estar julgando um atleta. E meu esposo não joga sozinho e também estamos doidos para sair. Ninguém aguenta. Vocês gostam de jogador modinha que enche linguiça e faz merda. Então, aqui nunca foi nosso lugar”, diz Lyarah em outro momento. O site da Jovem Pan procurou o clube, mas ainda não obteve resposta. A mulher de Maycon, por sua vez, voltou às redes sociais após a repercussão e justificou o texto dizendo que “é humana e sempre vai defender quem ama.”