Estádios de Corinthians e Palmeiras disputam título de melhor instalação esportiva da América do Sul

Montagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians e Cesar Greco/Palmeiras Arenas de Corinthians (esquerda) e Palmeiras concorrem a prêmio promovido pela Confut Sudamericana



As arenas dos eternos rivais Palmeiras e Corinthians, estão entre os três finalistas do prêmio de Melhor Instalação Esportiva da América do Sul, promovido pela Confut Sudamericana. A premiação reconhece estádios e arenas que se destacam pela infraestrutura, modernidade, capacidade de receber grandes públicos e diversidade de eventos, incluindo partidas de futebol, shows e competições esportivas de diferentes modalidades. Além dos dois brasileiros, o Monumental de Nuñez, do River Plate, na Argentina, completa a lista de indicados.

O estádio alviverde se destaca como uma arena multiuso moderna, recebendo no ano passado 30 partidas de futebol e eventos variados, como Kings League, Nitro Circus, Monster Jam e partidas da seleção brasileira de rúgbi. A arena abraçou mais de 2,5 milhões de visitantes em 2024 e registrou receitas de R$ 241 milhões, crescimento de 20% em relação a 2023.

A temporada também marcou a ampliação do setor norte, com o novo espaço “Geral Norte”, destinado à torcida palestrina. Desde a sua inauguração, o Palmeiras conquistou 14 títulos em 11 temporadas, incluindo duas Libertadores e quatro Brasileirões.

Sede da Copa do Mundo de 2014, a arena do Corinthians também figura entre os finalistas por sua infraestrutura moderna e capacidade de abrigar grandes públicos e eventos esportivos e culturais, consolidando-se como um dos principais palcos do futebol nacional. A seleção brasileira de futebol frequentemente disputa jogos das Eliminatórias na casa corintiana. Neste ano, o espaço em Itaquera voltará a receber a NFL.

O prêmio será decidido durante o evento Confut Sudamericana, que reúne líderes da indústria esportiva entre os dias 2 e 4 de setembro, em São Paulo.