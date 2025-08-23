Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Provocação ao Corinthians? Ao lado de Carlos Miguel, Leila Pereira diz que Palmeiras ‘honra seus compromissos’

Provocação ao Corinthians? Ao lado de Carlos Miguel, Leila Pereira diz que Palmeiras ‘honra seus compromissos’

Goleiro deixou o Timão de forma conturbada, rumo ao inglês Nottingham Forest, mas acertou o retorno ao Brasil para jogar no Verdão

  • Por da Redação
  • 23/08/2025 06h17
  • BlueSky
Bruno Ulivieri/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Leila Pereira Leila Pereira está em seu segundo mandato como presidente do Palmeiras

Na apresentação oficial do goleiro Carlos Miguel, nesta sexta-feira (23), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez questão de destacar o compromisso do clube com suas obrigações financeiras e administrativas. O discurso, com tom de indireta ao Corinthians — ex-time do atleta e que enfrenta grave crise financeira, o que gera frequentes atrasos salariais —, reforçou a postura da dirigente em valorizar a credibilidade alviverde.

“Você se tornará um jogador ainda maior, se é que isso é possível. O que precisar da presidente e do nosso estafe, estaremos sempre à disposição. Aqui no Palmeiras cumprimos rigorosamente os nossos compromissos. Tudo o que nos comprometermos, não tenha dúvida de que você terá. Somos um clube diferenciado porque cumprimos as obrigações e os compromissos”, afirmou Leila.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Carlos Miguel, de 26 anos, deixou o Corinthians e foi alvo de críticas pela forma como saiu do clube. A dirigente, sem citar diretamente o rival, aproveitou a ocasião para reforçar o que considera o diferencial do Palmeiras no futebol brasileiro. No início de agosto, Leila já havia alfinetado o Timão ao classificar como “imoral” a postura de clubes que contratam jogadores sem conseguir manter os pagamentos em dia.

Leia também

Carlos Miguel exalta Palmeiras e põe Corinthians no passado: 'Agora é o futuro que quero ter'
Abel Ferreira vê Carlos Miguel como 3ª opção no Palmeiras: 'Quem chega tem que mostrar'

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >