Provocação ao Corinthians? Ao lado de Carlos Miguel, Leila Pereira diz que Palmeiras ‘honra seus compromissos’

Goleiro deixou o Timão de forma conturbada, rumo ao inglês Nottingham Forest, mas acertou o retorno ao Brasil para jogar no Verdão

Bruno Ulivieri/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Leila Pereira está em seu segundo mandato como presidente do Palmeiras



Na apresentação oficial do goleiro Carlos Miguel, nesta sexta-feira (23), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez questão de destacar o compromisso do clube com suas obrigações financeiras e administrativas. O discurso, com tom de indireta ao Corinthians — ex-time do atleta e que enfrenta grave crise financeira, o que gera frequentes atrasos salariais —, reforçou a postura da dirigente em valorizar a credibilidade alviverde.

“Você se tornará um jogador ainda maior, se é que isso é possível. O que precisar da presidente e do nosso estafe, estaremos sempre à disposição. Aqui no Palmeiras cumprimos rigorosamente os nossos compromissos. Tudo o que nos comprometermos, não tenha dúvida de que você terá. Somos um clube diferenciado porque cumprimos as obrigações e os compromissos”, afirmou Leila.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carlos Miguel, de 26 anos, deixou o Corinthians e foi alvo de críticas pela forma como saiu do clube. A dirigente, sem citar diretamente o rival, aproveitou a ocasião para reforçar o que considera o diferencial do Palmeiras no futebol brasileiro. No início de agosto, Leila já havia alfinetado o Timão ao classificar como “imoral” a postura de clubes que contratam jogadores sem conseguir manter os pagamentos em dia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA