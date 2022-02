Em entrevista com Rony, Fifa diz que Palmeiras e Corinthians ganharam um Mundial cada 

A polêmica aconteceu durante uma entrevista com o atacante Rony, do Alviverde, divulgada na véspera da semifinal contra o Al Ahly

Na véspera da partida entre Palmeiras e Al Ahly (Egito), válida pela semifinal do Mundial de Clubes, a Fifa cometeu uma gafe. Ao entrevistar o atacante Rony, do Alviverde, a entidade máxima do futebol introduziu uma pergunta afirmando que o Verdão e o Corinthians possuem um título mundial cada – o Alviverde, na verdade, está buscando a conquista inédita, conforme o próprio presidente Gianni Infantino já declarou. O clube do Parque São Jorge, por sua vez, é detentor de dois troféus do campeonato, conquistados nas edições de 2000 e 2012. Além disso, a Fifa também errou o nome do Timão, chamando a agremiação de “Corinthains”. “Palmeiras e Corinthains [Sic] já ganharam o Mundial uma vez cada. A oportunidade de superar seu maior rival lhe dá motivação extra?”, questionou ao jogador palmeirense.

Sem corrigir o entrevistador, o atacante Rony respondeu que não pensava no Corinthians antes do confronto, marcado para começar às 13h30 (de Brasília) desta terça-feira, 8. “Não. Eu não penso sobre isso. O Corinthians tem o seu campeonato mundial, enquanto o Palmeiras tem o dele. Eu sei o que os torcedores pensam sobre isso, mas eu realmente gostaria de ganhar este título de qualquer maneira. É uma grande competição. Minha motivação não poderia ser melhor”, declarou o atacante, que deverá ser titular no duelo com os egípcios.

Rony, atacante do rival, concedeu entrevista exclusiva ao site da FIFA antes da estreia no Mundial. Em uma das perguntas feitas pela FIFA, a entidade através do entrevistador diz: “Palmeiras e Corinthians já foram campeões mundiais uma vez cada” E Rony respondeu sobre. 🤔 pic.twitter.com/x61nwdplbk — Caique Silva 💉 (@silvapcaique) February 7, 2022

Publicamente, o Palmeiras se autointitula o “primeiro campeão do mundo”, relembrando, com certa frequência, o título da Copa Rio de 1951, quando venceu a competição também disputada por Juventus (vice italiana), Vasco (campeão carioca), Áustria Viena (campeão austríaco), Sporting (campeão português), Estrela Vermelha (tricampeão da Copa da Iugoslávia), Nacional do Uruguai (campeão uruguaio) e Nice (campeão francês). Apesar do alto nível técnico do torneio e de sua importância para a época, já que a seleção brasileira havia perdido a Copa do Mundo para o Uruguai no ano anterior, a Fifa não a equiparou com o atual Mundial de Clubes.