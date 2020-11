Ex-Corinthians e Barcelona, Javier Mascherano anuncia aposentadoria do futebol

Argentino de 36 anos defendia o Estudiantes, da Argentina, desde o início do ano

Reprodução Javier Mascherano fez história no Barcelona



O meia argentino Javier Mascherano anunciou na noite deste domingo, 15, sua aposentadoria do futebol. Atualmente defendendo o Estudiantes, da Argentina, o jogador fez o anúncio após a derrota do seu time para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Argentino. “Anuncio a minha retirada do futebol profissional, este é o momento para terminar a carreira, depois de várias coisas terem se passado nos últimos meses. Quero agradecer ao Estudiantes a possibilidade que me deu para encerrar na Argentina”, disse Mascherano.

O jogador de 36 anos tem uma extensa lista de clubes defendidos. Revelado pelo River Plate em 2003, o atleta defendeu o Corinthians entre os anos de 2005 e 2006, seguindo para o West Ham, Liverpool, fez história no Barcelona entre os anos de 2010 e 2018, se aventurou na China defendendo o Hebei China Fortune em 2019 e neste ano atuou em sete partidas pelo Estudiantes. A lista de títulos também é extensa: Campeão Argentino (2003 e 2004); Campeonato Brasileiro 2005; 4 La Ligas, 4 Copas do Rei, 3 Supercopa da Espanha, duas taças de Campeão Mundial de Clubes duas vezes, duas Liga dos Campeões e duas Supercopa da Uefa. Pela seleção argentina, Mascherano atuou em 147 ocasiões na equipe principal passando também pelo sub-20 e seleção olímpica onde levou dois ouros em 2004 (Athenas) e 2008 (Pequim).