São Paulo anuncia o retorno de Alexandre Pato

Tricolor contará com o jogador até o fim da temporada, com possibilidade de renovação; atacante fará sua terceira passagem na equipe paulista

Divulgação/São Paulo FC Pato fará sua terceira passagem pelo São Paulo



O São Paulo anunciou o retorno de Alexandre Pato nesta sexta-feira, 26. A equipe assinou com atleta até o fim da temporada, com possibilidade de renovação. Será a sua terceira passagem pelo Tricolor Paulista. O jogador já vinha utilizando as instalações do clube desde fevereiro para recuperação de uma cirurgia no joelho. Pato nunca escondeu o desejo de voltar a atuar no Tricolor. As conversas foram iniciadas no começo do mês e teve aval do técnico Dorival Júnior. Os valores e o modelo de contrato não foram informados. “Minha história com o São Paulo começou em 2014, vivi os melhores momentos da minha carreira, e me identifiquei com o clube e sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas é que o São Paulo é sentimento e nossa história não terminaria ali”, disse o jogador, em um vídeo divulgado pelo clube para anunciar a volta do atleta.

“Nunca deixei de acompanhar o São Paulo, e aí entendi outro canto: ‘Sempre estarei contigo’. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei!”, finalizou. Pato vestiu o manto Tricolor pela primeira vez entre 2014 e 2015, emprestado pelo rival Corinthians. Foram 101 jogos, com 38 gols e 15 assistências. Em seguida, passou por Chelsea-ING, Villareal-ESP, Tianjin Tianhai-CHI, voltando ao clube paulista em 2019, onde ficou até agosto de 2020. No período, o atacante balançou as redes 35 vezes e deu duas assistências. Seu último clube foi o Orlando City, dos Estados Unidos. O jogadora também possui passagens por Internacional, onde foi revelado, Milan, além do Corinthians.