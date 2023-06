Exclusivo: Alessandro, diretor do Corinthians, explica por que chamou Júnior Moraes de ‘covarde’ e ‘mentiroso’

Dirigente corintiano disse que foi pego de ‘surpresa’ e criticou atitude do centroavante

Reprodução/Jovem Pan News Alessandro, diretor de futebol do Corinthians, em entrevista à Jovem Pan News



O ex-jogador Alessandro, diretor de futebol do Corinthians, surpreendeu no último sábado, 3, ao chamar o atacante Júnior Moraes de “covarde” e “mentiroso” em entrevista coletiva após a derrota para o América-MG. Na tarde desta terça-feira, 6, o cartola compareceu ao sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, e explicou a declaração em entrevista à Jovem Pan News. Segundo o dirigente, o centroavante não cumpriu um acordo informal feito com o clube, processando o Alvinegro na Justiça Cível. “Na verdade, eu estava conversando com o Júnior, sem a participação de ninguém. Estávamos conversando para fazer uma rescisão em comum acordo. Isso para que ele pudesse escolher, na próxima janela, seu futuro profissional. É um atleta que pretende ainda ter uma sequência. Nós já havíamos colocado os valores para pagar ele parceladamente. Fomos pegos de surpresa quando ele entrou com uma ação trabalhista em que pede sigilo”, declarou durante o programa “Bate-Pronto”.

Contratado no ano passado, Júnior Moraes deixou o Shakhtar Donetsk com o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. Inicialmente, o atacante firmou contrato até o fim de 2023, mas já estava em processo de rompimento após não ter muitas oportunidades. “Nas três ocasiões em que conversamos, falamos justamente deste ponto. No dia seguinte, eu despertei com esta situação. Eu não esperava. Tinha total apreço e carinho pela pessoa, mas fiquei muito decepcionado. É um ponto final! Ele decidiu resolver por outra forma. Eu falei para ele que sair pela porta da frente do Corinthians é o melhor caminho para qualquer profissional. A escolha dele foi um erro. Isso não tira nossa responsabilidade contratual, mas ele tomou uma atitude completamente oposta do que estávamos conversando”, acrescentou Alessandro.

Na conversa com a Jovem Pan News, o cartola corintiano ainda afirmou que o meia-atacante paraguaio Matías Rojas, do Racing, está perto do clube. O diretor ainda prometeu outras contratações nesta janela de transferências. “Estamos trabalhando muito. Abrimos negociações com o Matías Rojas e esperamos que o final seja positivo para o clube. Temos que trabalhar muito, principalmente quando não temos uma situação financeira confortável. Que o Vanderlei tenha bons atletas e bons reforços para desempenhar bem o papel nas três competições que temos. Espero que ninguém saia do clube”, acrescentou. Além do Brasileiro e da Copa do Brasil, o Alvinegro está vivo na Libertadores da América.