Veja quais times do Brasil podem avançar aos mata-matas da Libertadores e da Sul-Americana nesta semana

Corinthians, Santos e América-MG, por outro lado, podem se despedir das competições precocemente

Reprodução/Conmebol Taças da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana



A quinta e penúltima rodada da Copa Libertadores da América começa a ser disputada a partir desta terça-feira, 6. Segundo maior vencedor da competição, o Brasil tem alguns representantes que podem garantir vaga às oitavas de final já nesta semana. Esses são os casos de Internacional, Palmeiras, Fluminense, Athletico-PR. Pelo Grupo B, o líder Colorado tem oito pontos e visita o Nacional (Uruguai), terceiro colocado, com um a menos. Para avançar com antecedência, os gaúchos precisam de uma vitória simples, já que o lanterna Metropolitanos (Venezuela) ainda não pontuou. Na chave C, o Alviverde paulista soma nove pontos, é o segundo colocado e necessita de apenas um empate com o Barcelona de Guayaquil (Equador), no Allianz Parque, para se classificar. A primeira posição será disputada na rodada final, contra o Bolívar, também em São Paulo – atualmente, os bolivianos lideram pelo critério de saldo de gols. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, lidera com folga do Grupo D e também só precisa de um empate contra o River Plate, no Monumental de Núñez, para carimbar sua vaga. Por fim, o Furacão é quem tem a vida mais complicada do quarteto. Além de ganhar do Libertad (Paraguai), na Arena da Baixada, os paranenses vão torcer para o Atlético-MG não ser derrotado pelo Alianza Lima, no Peru.

Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, os outros representantes do Brasil, podem até ficar em boas situações, mas não garantirão suas respectivas vagas nesta semana. O Rubro-Negro (5) é o segundo colocado do Grupo A e recebe o líder Racing (10), no Maracanã. Para não correr o risco de ser ultrapassado por Ñublense (4) ou Aucas (3), os cariocas necessitam de uma vitória sobre os argentinos. Já o Alvinegro paulista vive uma situação ainda mais delicada. No terceiro lugar da chave E, os corintianos serão eliminados da competição em caso de revés para o Independiente del Valle, no Equador. Um empate mantém o Timão vivo, enquanto a vitória deixa a vida da Fiel mais tranquila. Por fim, o Galo é o segundo colocado do Grupo G e, mesmo com uma hipotética vitória sobre o Alianza Lima, teria que arrancar um empate na última rodada. Ao final da matéria, veja as datas dos jogos dos brasileiros nesta rodada.

Copa Sul-Americana

A semana também será decisiva na Copa Sul-Americana, competição em que o líder de cada grupo vai às oitavas de final, enquanto os segundos colocados vão para uma espécie de repescagem com os terceiros da Libertadores. O trio formado por São Paulo, Goiás e Fortaleza já pode ir direto para as oitavas nesta quinta rodada. Para isso, o Tricolor paulista, à frente na chave D, tem que ganhar do Tolima (Colômbia), no Morumbi. Além disso, os são-paulinos precisam torcer para um tropeço do Tigre (Argentina) diante do Puerto Cabello (Venezuela). O Esmeraldino também terá que contar com uma combinação de resultados. Fora derrotar o Gimnasia y Esgrima (Argentina), na Serrinha, os goianos precisam de um triunfo do Santa Fé (Colômbia) diante do Universitário (Peru). Por fim, o Leão do Pici depende só de si. Diante do Estudiantes de Mérida (Venezuela), fora de casa, uma vitória basta. Por outro lado, Santos e América-MG podem ser eliminados precocemente nesta semana. Para sobreviver, o Peixe precisa bater o Newell’S Old Boys na Vila Belmiro. Já o Coelho tem que superar o Millionários (Colômbia) no Independência, em Minas Gerais. Botafogo e Red Bull Bragantino estão em situações confortáveis, mas não garantem classificação nesta semana.

Brasileiros na quinta rodada da Libertadores

Athletico-PR x Libertad – Terça-feira (6), às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada

Alianza Lima x Atlético-MG – Terça-feira (6), às 21 horas (de Brasília), em Lima, no Peru

Independiente del Valle x Corinthians – Quarta-feira, (7), às 19 horas (de Brasília), em Guayaquil (Equador)

Nacional x Internacional – Quarta-feira (7), às 19 horas (de Brasília), em Montevidéu (Equador)

Palmeiras x Barcelona de Guayaquil – Quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque

River Plate x Fluminense – Quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires (Argentina)

Flamengo x Racing – Quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Maracanã

Brasileiros na quinta rodada da Sul-Americana