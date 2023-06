Quartas de final da Copa do Brasil têm Palmeiras x São Paulo, e vencedor pode enfrentar o Corinthians; confira os confrontos

Os jogos estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho; cada classificado embolsará R$ 9 milhões

Reprodução/CBF CBF realizou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 6, no Rio de Janeiro. Além de definir os jogos desta fase, o evento também serviu para estabelecer o chaveamento até as finais da competição. De um lado da chave, o vencedor de Corinthians x América-MG enfrentará quem passar de Palmeiras x São Paulo. Do outro, o ganhador do duelo Grêmio x Bahia encara Flamengo ou Athletico-PR. Os jogos estão marcados para as semanas de 5 e 12 de julho. Em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, as decisões vão direto para as penalidades – os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate. Cada classificado para a semifinal embolsará mais R$ 9 milhões.

Confira os confrontos abaixo:

Corinthians x América-MG

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Athletico-PR x Flamengo

*Os times da esquerda fazem o segundo jogo em casa