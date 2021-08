Fagner e Adson serão desfalques do Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão

Dupla sentiu dores contra o Athletico-PR na última rodada do Nacional; Du Queiroz e Renato Augusto devem ser as opções

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO O lateral Fagner se contundiu no jogo contra o Athletico-PR



O técnico Sylvinho confirmou nesta sexta-feira, 27, que o Corinthians não terá o lateral Fagner e o meia Adson na partida contra o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão. As duas baixas já eram esperadas desde o início dos treinos desta semana. Os dois perderam todas as atividades de campo nos últimos dias por conta de dores que apresentaram ainda durante o jogo contra o Athletico-PR. O lateral-direito chegou a deixar a partida mais cedo, ainda no primeiro tempo, em Curitiba. Adson também deixou o gramado reclamando de desconforto físico. Fagner passou a maior parte da semana em tratamento das dores em sua panturrilha direita, assim como Adson, devido a um trauma sofrido na perna esquerda. Nesta sexta, eles mostraram que ainda não tem condições de entrar em campo.

Para o lugar do lateral-direito, Sylvinho deve optar por Du Queiroz, enquanto Renato Augusto, que treinou bem durante a semana, deve ser a opção escolhida pelo técnico para entrar no lugar de Adson. Uma provável escalação do Corinthians pode ter: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Renato Augusto (Marquinhos), Gustavo Mosquito e Jô. Nesta sexta, a equipe anunciou Roger Guedes como novo reforço para a temporada.

*Com informações do Estadão Conteúdo