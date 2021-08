Mundial de skate street: Rayssa Leal e Pâmela vão à final em Salt Lake City; Letícia está fora

A Fadinha, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, se classificou à decisão, marcada para este sábado, às 17h30 (de Brasília), avançando na segunda posição, com 17.7 de nota no somatório, atrás apenas da japonesa Funa Nakayama

Gaspar Nóbrega/COB Rayssa Leal (à esquerda) se classificou para a final da etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street



As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa brilharam nesta sexta-feira, 27, na semifinal da etapa de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, que abre a Liga Mundial de Skate Street (SLS). A Fadinha, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, se classificou à decisão, marcada para este sábado, às 17h30 (de Brasília), avançando na segunda posição, com 17.7 de nota no somatório, atrás apenas da japonesa Funa Nakayama. Já Pâmela, que lidera o ranking mundial e é atual campeã da SLS, passou no quinto lugar, com 13.7. Quem se despediu precocemente do circuito foi Letícia Bufoni. A campeã do Paris Conquest chegou à manobra final precisando de uma boa pontuação, mas acabou caindo. Mais tarde, a partir das 21 horas (de Brasília), os homens entram em cena, com Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Luan Oliveira, Tiago Lemos, Lucas Rabelo e Filipe Mota tentando uma vaga na final.

É FINAAAAAAAAL 🇧🇷🛹@rayssaleal e Pâmela Rosa estão na decisão da @StreetLeague 🇺🇸 Rayssa somou 17.7, e Pâmela fechou com 13.4 pic.twitter.com/nn4l2ok9tT — Time Brasil (@timebrasil) August 27, 2021

Veja abaixo as finalistas

1 – Funa Nakayama (JAP) – 18.3

2 – Rayssa Leal (BRA) – 17.7

3 – Mariah Duran (EUA) – 15

4 – Momiji Nishiya (JAP) – 14.1

5 – Pâmela Rosa (BRA) – 13.4

6 – Keet Oldenbeuving (HOL) -12.2

7 – Roos Zwetsloot (HOL) – 12.2

8 – Candy Jacobs (HOL) – 11.6