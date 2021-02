Fagner e Mosquito podem desfalcar o Corinthians contra o Internacional

Lateral-direito sentiu a coxa no jogo contra o Vasco e será reavaliado na quarta-feira; Gustavo teve dores no joelho e passa por tratamento intensivo

Mosquito pode ser desfalque no último jogo do Campeonato Brasileiro



O técnico Vagner Mancini pode ter dois desfalques importantes para escalar o time do Corinthians para o último jogo do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do Internacional: o lateral-direito Fagner e o meia-atacante Mosquito. Fagner foi submetido a um exame nesta terça-feira, 23, para analisar a lesão sofrida no empate sem gols frente ao Vasco, domingo, na Neo Química Arena. O defensor sentiu dores no músculo adutor da coxa direita no fim do primeiro tempo e foi substituído no intervalo por Michel Macedo. O resultado do exame sai na quarta-feira, 24, mas a tendência é que ele fique fora da partida contra o Inter.

Mosquito tem dores no joelho direito, que o tiraram do jogo com o Vasco, aos 35 minutos da primeira etapa. O jogador está sendo submetido a tratamento intensivo e não precisou passar por exames. Caso, o atleta não possa atuar, Gabriel Pereira, Léo Natel e Otero disputam a vaga. Para o lugar de Fagner, Michel Macedo será o escolhido. O duelo no Beira-Rio pode decidir o campeonato. O Inter precisa vencer o Corinthians e torcer para que o Flamengo perca ou fique no empate com o São Paulo, no Morumbi. Todos os jogos serão no mesmo horário.

*Com informações do Estadão Conteúdo