Bayern de Munique goleia a Lazio e Lewandowski bate recorde na Liga dos Campeões

Atacante polonês ultrapassou Raúl e se torna o terceiro maior goleador da história da competição

Reprodução/ Twitter Lewandowski é o terceiro maior goleador da história da Liga dos Campeões



O Bayern de Munique continua mostrando um bom futebol. Depois de conquistar o título do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, 23, a equipe fez seu primeiro jogo nas oitavas de final da Liga dos Campeões e venceu a Lazio, fora de casa, por 4 a 1. O destaque da partida foi o atacante Robert Lewandowski que marcou uma vez e chegou aos 72 gols na competição, se tornando o terceiro maior goleador da história da Champions League, passando Raúl (71) e Benzema (69). O recorde máximo é de Cristiano Ronaldo, com 134 gols. A vitória deixa a equipe alemã tranquila para a partida de volta, na Allianz Arena, no dia 17 de março.

Lewandowski abriu o placar logo aos 9 minutos depois de saída errada da Lazio. O jovem Musiala, de 17 anos, marcou o segundo aos 24 minutos. Ainda no primeiro tempo, Leroy Sané fez o terceiro em lance de contra-ataque rápido iniciado por Coman. Na volta do intervalo, Acerbi fez gol contra e ampliou ainda mais a vantagem do Bayern. Dois minutos depois, o atacante Correa diminuiu o prejuízo para os italianos.

Chelsea vence Atlético de Madrid com gol de bicicleta

Na segunda partida do dia na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid recebeu o Chelsea em Bucareste, na Romênia, e perdeu por 1 a 0. O líder da La Liga fez um jogo muito equilibrado com a equipe inglesa e perdeu muitas chances no primeiro tempo. Com a máxima de “quem não faz, leva”, aos 23 minutos Olivier Giroud abriu o placar com um belo gol de bicicleta, que foi conferido pelo VAR.