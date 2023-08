Gabriel Neves, do São Paulo, ironiza fala de Róger Guedes sobre Corinthians na final da Copa do Brasil; confira 

Meio-campista uruguaio utilizou suas redes sociais para provocar o ex-atacante do Timão; Luciano também cutucou rival

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Gabriel Neves ironizou Róger Guedes após classificação do São Paulo sobre o Corinthians



A classificação do São Paulo para a decisão da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na noite desta quarta-feira, 16, rendeu provocações. O atacante Luciano, suspenso por ter dado um chute na bandeira de escanteio do Timão, no primeiro jogo, pegou o instrumento no Morumbi e posou para fotos. Já o meio-campista Gabriel Neves tratou de ironizar Róger Guedes, que deixou o Alvinegro para jogar no Al-Rayyan, do Catar. “Boa noite. Bom que não ficou para jogar a final”, escreveu o volante, nas redes sociais. “Brincadeira, só paz”, continuou o uruguaio.

A cutucada tem relação com uma declaração de Róger Guedes após a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, na partida de ida da semifinal. Ao explicar que gostaria de continuar no Timão até o fim desta temporada, o artilheiro falou em “jogar a final” da Copa do Brasil. “Realmente pensei em ficar, houve pedido do Duilio também, ele fez propostas pra mim, mas era o desejo meu ir para lá com a família, tomei essa decisão, era muito feliz aqui, mas foi uma proposta que tive que pensar. Tentei ficar para o jogo da final, mas a janela fecha dia 18, foi um pedido deles que querem que eu vá agora. Aí tentei de novo para ficar até dia 16, mas não conseguimos, tentei ajudar o Corinthians, mas não conseguimos, tem a estreia deles dia 17, então é isso, é o melhor pra mim”, disse Guedes em entrevista ao SporTV.