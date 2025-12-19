Flávio Prado diz que Corinthians e Vasco ‘mereciam mais cair do que chegar numa decisão’

Após empate sem gols na ida, comentarista critica nível técnico e gestões de Timão e Cruzmaltino, que terminaram o Brasileirão em 13º e 14º lugares

Jovem Pan Flávio Prado fala sobre a final da Copa do Brasil durante o Bate-Pronto



O empate por 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, não apenas deixou a decisão aberta para o Maracanã, como também serviu de combustível para duras críticas sobre o nível técnico e administrativo dos finalistas. No Bate-Pronto desta sexta-feira (19), o comentarista Flávio Prado foi contundente ao analisar o confronto, afirmando que, pela estrutura e organização atual, ambos os times “mereciam mais cair do que chegar numa decisão deste nível”.

A declaração de Flávio encontra eco nos números da temporada. Enquanto disputam o título milionário da Copa do Brasil, as duas equipes amargaram desempenhos pífios no Campeonato Brasileiro: o Corinthians encerrou sua participação em um modesto 13º lugar, enquanto o Vasco terminou logo abaixo, na 14ª posição. Para o comentarista, o fato de dois times que flertaram com a zona de rebaixamento e vivem crises administrativas profundas estarem na final é um reflexo da desorganização do futebol nacional.

“Rigorosamente, nenhum dos dois merecia ganhar esse título. Por organização de time, por competência diretiva, por estrutura, nenhum merecia. Os dois times são ridículos”, disparou Flávio Prado. Ele classificou a gestão do Corinthians como uma “vergonha” e a do Vasco como uma “esculhambação”, ressaltando que chegar à final acaba servindo de “desculpa” para mascarar problemas graves de gestão e dívidas.

O jogo em Itaquera

Dentro de campo, o reflexo dessa irregularidade foi visto em uma partida de pouca inspiração técnica. Diante de mais de 47 mil torcedores, o jogo foi travado. O Vasco de Fernando Diniz tentou imprimir sua marca com pressão alta, forçando erros na saída de bola corintiana, mas pecou na finalização. O jovem Rayan chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Pelo lado do Corinthians, o destaque Memphis Depay também teve um gol invalidado pela arbitragem. O time de Dorival Júnior tentou mudar o panorama com substituições no segundo tempo, mas a melhor chance da etapa final foi vascaína, em uma cabeçada de Barros que carimbou a trave após desvio.

Milagre dos treinadores

Apesar das críticas ferozes aos clubes, Flávio Prado fez questão de elogiar o trabalho de Dorival Júnior e Fernando Diniz. Segundo ele, os técnicos estão “tirando leite de pedra” ao levar elencos limitados e clubes em crise a uma decisão tão importante. “O que o Dorival está fazendo é um milagre. Levar o Corinthians com essa turbulência toda para uma final é mérito total do treinador”, afirmou.

Agora, o cenário de “caos administrativo” dará lugar ao brilho do Maracanã no próximo domingo (21). Sem vantagem para nenhum dos lados, quem vencer garante não apenas o troféu, mas uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026 — um prêmio de ouro para dois clubes que, no Brasileirão, passaram longe de convencer. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA