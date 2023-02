Fora de casa, Corinthians perde para o São Bernardo pelo Paulistão

Mesmo com a derrota, o Timão segue como líder do Grupo C, com 13 pontos

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o São Bernardo, na noite desta quinta-feira, 9, no estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Mesmo com a derrota, o Timão segue como líder do Grupo C, com 13 pontos. Já o time de São Bernardo do Campo soma 14 pontos e é o segundo colocado do Grupo D, três pontos atrás do líder da chave Palmeiras. Os gols do triunfo foram marcados por Vitinho, de pênalti, aos cinco minutos do primeiro tempo, e por João Carlos, no começo da segunda etapa.