FPF define tabela completa da primeira fase do Paulistão; confira

Se não houver interrupções, fase classificatória termina em 9 de maio; final está marcada para os dias 20 e 23 de maio

Final do Paulistão será disputada no dia 23 de maio



Na noite desta quarta-feira, 14, a Federação Paulista de Futebol – FPF divulgou a tabela completa dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. Segundo a projeção da entidade, a disputa vai até o dia 09 de maio (caso não haja nenhuma interrupção por conta da Covid-19). A fase de quartas de final será disputada no dia 13 de maio e as semifinais, no dia 16 de maio. Ambas serão em jogo único. A final, no entanto, terá dois jogos com o primeiro marcado para o dia 20 de maio e o segundo para 23 de maio. A reorganização da tabela começa a valer no final de semana. Nas seis rodadas que ainda faltam estão marcados três clássicos. No dia 25 de abril o Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro (rodada 8); em 2 de maio é a vez do Corinthians receber o São Paulo na Neo Química Arena (rodada 10) e a reedição da final da Libertadores 2020, Palmeiras e Santos, acontece no dia 6 de maio (rodada 11).

Confira abaixo todas as rodadas que faltam da primeira fase:

Rodada 5 (jogo atrasado)

Dia 20 de abril: Ferroviária x Guarani – horário a definir

Rodada 6

17 de abril

Red Bul Bragantino x Mirassol – 20h

Grêmio Novorizontino x Ferroviária – 22h15

18 de abril

Botafogo-SP x Palmeiras – 20h

Santos x Inter de Limeira – 20h

Corinthians x Ituano – 22h

19 de abril: São Bento x São Caetano – 22h15

23 de abril: São Paulo x Santo André – a definir

05 de maio: Ponte Preta x Guarani – a definir

Rodada 7 (jogos a partir desta rodada não tem horários confirmados)

21 de abril

Inter de Limeira x Ituano

Mirassol x Botafogo-SP

22 de abril: São Caetano x Ponte Preta

23 de abril

Grêmio Novorizontino x Santos

Guarani x Palmeiras

29 de abril: Ferroviária x Santo André

Rodada 8

25 de abril

Botafogo x São Caetano

Ituano x São Paulo

Palmeiras x Mirassol

Santos x Corinthians

26 de abril

Ponte Preta x Inter de Limeira

São Bento x Grêmio Novorizontino

Santo André x Guarani

Rodada 9

20 de abril: Grêmio Novorizontino x Santo André

28 de abril: São Caetano x Ituano

29 de abril

Palmeiras x Inter de Limeira

Ponte Preta x Mirassol

Rodada 10

1º de maio: Red Bull Bragantino x Santos

2 de maio

Corinthians x São Paulo

Guarani x Grêmio Novorizontino

Ituano x Ponte Preta

Santo André x Palmeiras

3 de maio

Botafogo-SP x São Bento

Inter de Limeira x São Caetano

Mirassol x Ferroviária

Rodada 11

6 de maio

Ferroviária x Ituano

Grêmio Novorizontino x Botafogo-SP

Palmeiras x Santos

Santo André x Mirassol

São Bento x Inter de Limeira

19 de abril: Red Bull Bragantino x Ponte Preta (jogo adiantado)

Rodada 12

9 de maio

Botafogo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Grêmio Novorizontino

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Santo André

Mirassol x São Paulo

Ponte Preta x Palmeiras

Santos x São Bento

São Caetano x Ferroviária