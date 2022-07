Quartas de final da Libertadores terão clima de revanche; veja confrontos e as datas dos jogos 

Cinco brasileiros e três argentinos seguem vivos na busca pela taça

Reprodução/ CBF Taça da final da Copa Libertadores da América



Todos os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores da América foram conhecidos na noite da última quinta-feira, 7, com a classificação do Estudiantes (Argentina) sobre o Fortaleza. Com a definição, cinco brasileiros avançaram de fase, enquanto três argentinos também estão no páreo. Para os representantes do Brasil, principalmente, o clima será de revanche. De um lado da chave, Palmeiras e Atlético-MG voltam a se enfrentar no principal torneio da Conmebol. Na temporada passada, vale lembrar, as equipes empataram os dois jogos da semifinal, mas os palmeirenses levaram a melhor graças ao critério do gol qualificado – a regra não existe mais. Quem passar deste confronto, irá medir com forças com Estudiantes ou Athletico Paranaense.

Do outo lado da chave, Flamengo e Corinthians medem forças na Libertadores após 12 anos. Nas oitavas de final da edição de 2010, o Rubro-Negro contou com Adriano e Vagner Love para levar a melhor sobre o Timão, que ainda contava com Ronaldo Fenômeno. O ganhador do duelo entre cariocas e paulistas pegará Vélez Sársfield ou Talleres. Apesar da Conmebol ainda não ter detalhado as datas das partidas, o calendário da entidade prevê que as partidas da próxima fase serão nas semanas de 3 e 10 de agosto. Vale lembrar que a final da competição está marcada para 29 de outubro, no Monumental de Guayaquil, no Equador.

Veja os confrontos (os times da coluna da esquerda definem em casa):