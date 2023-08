São Paulo reverte placar, elimina o Corinthians e avança à final da Copa do Brasil

Wellington Rato e Lucas Moura marcaram os gols da vitória tricolor por 2 a 0; time busca título inédito

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Moura marcou o gol da classificação



O São Paulo venceu o Majestoso desta quarta-feira, 16, por 2 a 0 (3 a 2 no agregado) no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e eliminou o rival Corinthians. O jogo no Morumbi começou em meio à tensão depois que o ônibus da equipe alvinegra foi atingido por pedras na chegada ao estádio. Dentro de campo, o São Paulo não ligou pra isso e foi para cima do visitante. Logo aos 13 minutos, Wellington Rato acertou um chute no ângulo e fez um belo gol para abrir o placar. Aos 32, Lucas Moura ampliou em uma bonita jogada. Só deu o Tricolor na primeira fase e, na volta do intervalo, Luxemburgo precisou fazer mudanças no Corinthians. A equipe até melhorou, mas ainda tinha dificuldades de criação. Rojas e Giuliano tiveram as melhores chances, mas ou jogaram para fora, ou o goleiro Rafael defendeu. O São Paulo busca o título inédito contra o vencedor de Flamengo e Grêmio.