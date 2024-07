Gaviões da Fiel entrega a jogadores do Corinthians cartilha com história do clube e recomendações

Manual criado pela torcida organizada contém informações com os valores do Timão, a relação com a arquibancada e exemplos de ídolos do passado que devem ser seguidos

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jogadores do Corinthians reunidos com a comissão técnica no CT Joaquim Grava



O treino de sábado (14) no Corinthians terminou com uma reunião entre a comissão técnica, parte dos jogadores e torcedores organizados da Gaviões da Fiel no CT Joaquim Grava. Durante o encontro, os membros da principal torcida organizada do clube entregaram uma cartilha de recomendações aos atletas. Segundo comunicado divulgado pela Gaviões, o manual contém informações sobre a história do Timão, os valores do clube, a relação com os torcedores e exemplos de ídolos do passado que devem ser seguidos. A cartilha também destaca o que os jogadores “não podem deixar de fazer” ao vestir a camisa do Corinthians, cobrando maior identificação e comprometimento dos atuais atletas.

Além da conversa com os jogadores e a comissão técnica, os torcedores também se reuniram com o diretor-executivo de futebol, Fabinho Soldado. Ele deu a palavra de que a diretoria está trabalhando para reforçar a equipe e proteger o elenco dos problemas externos e políticos que têm afetado o clube nos últimos meses. Em resposta às cobranças, o elenco se comprometeu a mudar de postura para tentar tirar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians soma apenas 12 pontos em 16 rodadas e está na zona de rebaixamento. A equipe volta a campo na terça-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, para enfrentar o Criciúma.

Os atletas, juntamente com o técnico Ramón Díaz e sua comissão, prometeram não deixar que as questões externas interfiram no dia a dia do CT Joaquim Grava e enfatizaram a importância de raça e atitude nas partidas para reverter a má fase do time. A torcida organizada espera que o apoio incondicional durante os jogos, somado ao esforço e dedicação dos jogadores, ajude o Corinthians a retomar um lugar de destaque no campeonato.

