Tobias, goleiro histórico do Corinthians, morre aos 75 anos

O ex-goleiro Tobias, integrante histórico do Corinthians da década de 1970, morreu aos 75 anos. O clube alvinegro prestou seu pesar na manhã deste sábado (13). Tobias atuou em 125 jogos e foi titular na posição durante jornadas inesquecíveis do clube, como no Campeonato Paulista de 1977, no qual foi um dos responsáveis por findar um jejum de 23 anos sem títulos, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0. Durante a passagem pelo Timão, Tobias ainda foi um dos heróis da Invasão ao Maracanã, na semifinal do Brasileirão de 1976. Ele brilhou na decisão por pênaltis contra o Fluminense. Em nota, o clube lamentou a perda do lendário goleiro e se solidarizou com a família e amigos.

