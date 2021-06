Gaviões da Fiel ‘exige’ demissão de diretores Roberto de Andrade e Alessandro do Corinthians

Como argumento, a uniformizada afirma que a dupla não possui conhecimento na área, classificando como ‘inaceitável’ a atual situação financeira do Timão; manifesto acontece horas antes de partida decisiva contra o Atlético-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil

Reprodução/Agência Corinthians/Rodrigo Coca Alessandro e Roberto de Andrade são os diretores do Corinthians



A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota oficial na tarde desta quarta-feira, 9, pedindo a demissão dos diretores Roberto de Andrade, ex-presidente do clube, e Alessandro, multicampeão como jogador do time do Parque São Jorge. Como argumento, a uniformizada afirma que a dupla não possui conhecimento na área, classificando como “inaceitável” a atual situação financeira do Timão. “É inadmissível e inexplicável que um time como o Corinthians, com toda a receita disponível do futebol, possuir um elenco tão desqualificado como o atual, com resultados pífios dentro de campo. Não vamos mais admitir contratações misteriosas de atletas que sequer atuam pelo clube ou outros que chegam sem ter nenhuma expressão na carreira futebolística, ganhando altos salários – e que se mostram infrutíferos posteriormente”, diz um trecho do comunicado.

A organizada também solicitou que os membros da comissão técnica, agora liderada por Sylvinho, apresentem um plano de recuperação de alguns jogadores, como o centroavante Jô, o meia-atacante Luan e o zagueiro Gil, que vivem um mau momento na equipe. “Estamos sem centroavante de ofício no elenco e Jô não consegue nem participar dos jogos. Se não puderem, que se despeçam do elenco, pois custam alto para os cofres corinthianos. Caso a comissão pense algo diferente nesse sentido, que apresente um planejamento de recuperação física e técnica desses atletas de forma clara – e que comece a dar resultados dentro de campo”, afirma a Gaviões. A manifestação acontece horas antes do Timão entrar em campo contra o Atlético-GO, fora de casa, em confronto derradeiro pela terceira fase da Copa do Brasil. Para avançar às oitavas, os paulistas precisam vencer por três gols de diferença ou por dois, levando a decisão para as penalidades.

Confira a nota na íntegra

Os Gaviões da Fiel vêm por meio deste pronunciamento oficial exigir a demissão da atual diretoria de futebol do Corinthians, sobretudo dos diretores Roberto de Andrade Souza e Alessandro Nunes. Acreditamos que esse momento delicado que o clube vive é também herança da má gestão no futebol dos últimos seis anos. De lá pra cá, os dois diretores foram presidente e gerente de futebol, nos levando a concluir a falta de conhecimento no assunto por parte do diretor Roberto de Andrade e a colocar em dúvida a autonomia do ex-atleta Alessandro. É inadmissível e inexplicável que um time como o Corinthians, com toda a receita disponível do futebol, possuir um elenco tão desqualificado como o atual, com resultados pífios dentro de campo. Não vamos mais admitir contratações misteriosas de atletas que sequer atuam pelo clube ou outros que chegam sem ter nenhuma expressão na carreira futebolística, ganhando altos salários – e que se mostram infrutíferos posteriormente.

Exigimos também um posicionamento da comissão técnica a respeito de jogadores renomados, alguns com história no clube, e que não estão conseguindo melhorar o nível de atuação do time. Jô e Gil não podem mais atuar em bom nível? Estamos sem centroavante de ofício no elenco e Jô não consegue nem participar dos jogos. Se não puderem, que se despeçam do elenco, pois custam alto para os cofres corinthianos. Caso a comissão pense algo diferente nesse sentido que apresente um planejamento de recuperação física e técnica desses atletas de forma clara – e que comece a dar resultados dentro de campo. O mesmo serve para o meia Luan, que apresenta muito menos (para não dizer nada) do que se espera de uma contratação milionária e dono do salário mais alto da equipe. Acreditamos na necessidade de recuperar os cofres do clube dos devaneios da gestão Renovação e Transparência (que segue à frente do Corinthians, é bom lembrar) e também entendemos que um grande elenco nesse momento não será possível. Mas EXIGIMOS a troca do comando de futebol do clube nesse processo de reestruturação, com nomes que não estejam ligados ao grupo Renovação e Transparência. Queremos profissionais do meio bem capacitados, com boa experiência no currículo e resultados à altura de um time como o Corinthians. Chega de aventureiros ou mais do mesmo!

*E EXIGIMOS TODAS ESSAS MUDANÇAS ATÉ O FIM DO PRIMEIRO TURNO DO CAMPEONATO BRASILEIRO.* PRECISAMOS DE UM TIME COMPETITIVO QUE RESPEITE AS TRADIÇÕES DO CORINTHIANS. PRECISAMOS DE UMA DIRETORIA DE FUTEBOL QUE SEJA PROFISSIONAL E CAPACITADA, E QUE OLHE PARA O CLUBE SEM ENXERGAR APENAS UM BALCÃO DE NEGÓCIOS!

O recado está dado.

Os Gaviões nasceram para poder reivindicar.

PELO CORINTHIANS, COM MUITO AMOR, ATÉ O FIM!

Situação + Oposição = o câncer do Timão!