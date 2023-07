Gil é hostilizado por torcedor do Corinthians em hotel e fica sem reação; assista

Zagueiro foi acusado de ‘roubar’ o clube e foi retirado da confusão por Fagner

Reprodução/ twitter @MeuTimao Zagueiro ficou sem reação ao ouvir xingamentos de torcedor



O cenário no Corinthians está cada dia pior. Depois que membros de uma das torcidas organizadas do clube invadiram motel e agrediram Luan, nesta quinta-feira, 6, o alvo das críticas foi o zagueiro Gil, que falhou no gol da vitória do América-MG por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil. O elenco retornava ao hotel onde está hospedado em Belo Horizonte e, de dentro do saguão, um torcedor hostilizou o jogador. “Eaí Gil, vai comer o dinheiro do Corinthians até quando? Vai roubar o Corinthians até quando?”, disse. Gil pareceu não entender o assunto. “Por que você não vaza? Por que você não sai fora? Você é ex-jogador. Você está roubando o clube”, emendou o torcedor. Nas imagens compartilhadas pela página Meu Timão, um segurança ficou entre os dois e o zagueiro não teve reação. Ao perceber os xingamentos, Fagner afastou o colega das ofensas. Em má-fase, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, tentando sair da parte de baixo da tabela.