Giuliano aprova pré-temporada do Corinthians e projeta ano ‘promissor’

Timão contratou o novato Fernando Lázaro para comandar a equipe durante o ano de 2023; estreia do alvinegro no Campeonato Paulista acontecerá neste domingo, às 16h, em jogo contra o Red Bull Bragantino

Reprodução/Agência Corinthians Giuliano e Renato Augusto durante treinamento no Corinthians



Com quase um mês de pré-temporada, o Corinthians está pronto para dar início ao Campeonato Paulista e sonha com grandes conquistas nesse ano. É o que diz o meio-campista Giuliano, em entrevista à Corinthians TV. De acordo com o atleta, o período extenso de treinamentos no início do ciclo de trabalhos do novo treinador – o Timão contratou Fernando Lázaro como comandante do time principal de futebol – pode ser fundamental para essa temporada. “Nós tivemos um período importante de treinamento, coisa que a gente não estava tendo nas outras temporadas. A gente tem um treinador novo, uma filosofia nova, um método novo, de conceito de jogo, então foi importante ter esse mês de preparação física e técnica”, avaliou. Giuliano deve estar na equipe titular de Lázaro no primeiro jogo do clube no ano, em estreia no Paulistão contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 15, às 16h, em Bragança Paulista. “A gente está em uma crescente muito boa, temos uma margem de melhora muito grande. Então, é uma temporada que é promissora. Agora, nessa última semana, é o afinamento, o ajuste tático e técnico, o conceito, sincronismo de movimento… Coisas que a gente vai ajustando para chegar bem no jogo de domingo”, explicou. No Grupo C do Paulistão, o time de Parque São Jorge está ao lado de Ferroviária, Ituano e São Bento.