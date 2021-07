Após flagra em pagode, Atlético-MG multa e tira lateral Guga de decisão com o Boca

Em vídeos, o atleta aparece descontraído em um pagode com dezenas de pessoas e sem o uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus

Foto: VIVIANE MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Guga durante partida do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro



O Atlético-MG comunicou na tarde desta segunda-feira, 19, que multou o lateral-direito Guga, flagrado em um pagode na noite do último domingo. Em comunicado, o clube também informou que o jogador cumprirá o período de isolamento estabelecido no protocolo de saúde contra a Covid-19. Assim, ele será baixa na partida diante do Boca Juniors, marcada para amanhã, em casa, e válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com o empate em 0 a 0 em La Bombonera, na semana passada, o Galo precisa de apenas uma vitória para avançar na competição. Uma igualdade por dois ou mais gols, no entanto, favorece o conjunto argentino.

“O Clube Atlético Mineiro informa que o atleta Guga foi punido pela direção por infringir o protocolo de saúde adotado pela instituição. Além de multa pecuniária, Guga foi afastado das atividades e cumprirá o prazo de isolamento determinado pelo departamento médico. O jogador está, portanto, fora da partida contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores”, informou a diretoria, que soube do caso envolvendo o ala através das redes sociais. Em vídeos, o atleta aparece descontraído em um pagode com dezenas de pessoas e sem o uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Guga, lateral do Atlético-MG, cantando numa festa em Belo Horizonte, neste domingo. pic.twitter.com/uDkJ4TZpN8 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 19, 2021

Desta forma, o técnico Cuca não terá os seus dois laterais considerados titulares. Na esquerda, Guilherme Arana é baixa, pois está servindo a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio-2020. Assim, Mariano e Dodô devem substituir os jogadores diante do Boca. “A gente vem passando por alguns problemas com desfalques, coisa que acontece ao longo da temporada, mas a diretoria montou um elenco competitivo para passar por esses momentos sem perder desempenho”, afirmou Dodô, que voltou no jogo contra o Corinthians e agora espera contribuir para os mineiros avançarem. “Me senti bem contra o Corinthians, joguei os 90 minutos e estou me sentindo bem. Amanhã (terça-feira) estarei à disposição para ajudar. Tem tudo para ser um grande jogo, mas a gente espera sair feliz e a torcida do Atlético-MG também”, enfatizou o lateral-esquerdo. “Estamos mantendo a boa performance e isso é importante, valoriza todo mundo que está trabalhando no Atlético-MG”, completou o ala.