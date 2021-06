Goleiro do Corinthians, Caíque França passa por cirurgia e vira desfalque por um mês

O arqueiro precisou fazer uma cirurgia de reparo de hérnia inguinal bilateral

Reprodução/Instagram/@caiquefranca_ Caíque França durante treinamento no Corinthians



Caíque França, terceiro goleiro do Corinthians, passou por uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, o Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi. O arqueiro precisou fazer uma cirurgia de reparo de hérnia inguinal bilateral e ficará fora dos gramados por cerca de um mês. Em nota, o Alvinegro informou que o doutor Mario Gimenez foi o responsável por realizar o procedimento e que o jogador passa bem. Com o goleiro Cássio como titular, o Timão volta a campo neste sábado, 12, para enfrentar o rival Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto marcado para as 19 horas (de Brasília) e válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time de Sylvinho soma três pontos na competição, conquistados no último domingo, diante do América-MG. A equipe do Parque São Jorge, no entanto, vem de eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético-GO e busca se reerguer o mais rápido possível.