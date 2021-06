Organizada do Corinthians vai ao aeroporto cobrar delegação, mas não encontra elenco

A Gaviões da Fiel cobrou mudança de postura do time alvinegro após a eliminação na Copa do Brasil e mandou um recado para a equipe treinada por Sylvinho, que enfrenta o Palmeiras no próximo sábado, 12

Reprodução/Twitter/@gavioesoficial A Gaviões da Fiel foi até o aeroporto protestar após a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil



A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, informou que enviou membros de sua diretoria até o aeroporto para cobrar o time, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil após o empate diante do Atlético-GO, fora de casa – na partida de ida, a equipe treinada por Sylvinho havia sido derrotada por 2 a 0. A uniformizada, no entanto, contou que não encontrou o elenco e acabou se indignando ainda mais. “A diretoria dos Gaviões da Fiel compareceu ao aeroporto no horário certo em que a delegação chegaria, afim de conversar e cobrar os jogadores, comissão técnica e os dirigentes do clube pelo futebol pífio que estão apresentando, porém, eles não embarcaram. Por quê?”, questionou.

Em nota divulgada nas redes sociais, a organizada voltou a questionar o conhecimento da diretoria. Ontem, a Gavões “exigiu” as demissões dos diretores Roberto de Andrade e Alessandro. “Reiteramos aqui nossa total insatisfação com a diretoria de futebol do Sport Club Corinthians Paulista e o nosso repúdio a forma que é gerida o departamento de futebol profissional do clube. Não podemos admitir um time da grandeza do Corinthians ter um elenco com tantos jogadores sem condições nenhuma de vestir nossa gloriosa camisa. Não podemos aceitar esse tipo de resultado, muito menos 3 eliminações em um intervalo menor do que um mês.O Corinthians é gigante, não aceitamos nada do que tem acontecido, como por exemplo, uma diretoria perdida e sem planejamento, onde ainda não haviam decidido sequer qual seria o perfil desejado para ser o novo treinador do time. Chegamos ao absurdo de sondar TRÊS técnicos com estilos TOTALMENTE OPOSTOS, demonstrando total despreparo para um time de nível nacional!”, manifestou.

A uniformizada, por fim, ainda deu um recado para o plantel do Timão, que enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, no próximo sábado, 12, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. “Exigimos no minimo uma mudança de postura e mais respeito com a história do Corinthians e da Fiel Torcida! Sábado é guerra, é sangue no olho. O Corinthians não é para medrosos”, finalizou a uniformizada. Somente nos últimos trinta dias, o Corinthians foi eliminado pelo próprio rival alviverde no Paulistão, amargou a desclassificação na fase de grupos da Copa Sul-Americana e, agora, deixou a Copa do Brasil na terceira fase. O Brasileirão é o único campeonato que resta para o conjunto paulista.