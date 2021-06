Exclusivo: Vampeta revela o que elenco do Corinthians pensa de Sylvinho 

O comentarista do Grupo Jovem Pan fez a revelação logo após a eliminação do Alvinegro diante do Atlético-GO pela terceira fase da Copa do Brasil

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ Vampeta falou sobre as primeiras impressões do elenco do Corinthians sobre Sylvinho



O Corinthians divulgou recentemente os bastidores da vitória diante do América-MG, realizada no último domingo e válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No vídeo, o treinador recém-contratado Sylvinho aparece pilhado, demonstrando um comportamento bastante elétrico antes da partida realizada em Minas Gerais. Na última quarta-feira, logo após a eliminação do Alvinegro para o Atlético-GO na Copa do Brasil, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, revelou quais são as primeiras impressões do elenco corintiano com o técnico.

“Eu soube de dentro do clube que os jogadores já estão achando ele ‘xarope’. Eu soube disso porque, no bairro onde eu moro, no Tatuapé, também está concentrado o time sub-23 do Corinthians para o Campeonato de Aspirantes. Lá estavam Danilo (treinador), Alex… a resenha que rola dentro do clube é que os atletas acham o Sylvinho ‘xarope'”, comentou o Velho Vamp, multicampeão pela equipe do Parque São Jorge. Sob a batuta do novo treinador, o Timão volta a campo neste sábado, 12, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão.

