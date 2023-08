Gustavo Mosquito, do Corinthians, detona Eros Prado por piada com pai morto; humorista do SBT pede desculpas

Comentarista ironizou o gol perdido pelo atacante, dizendo que o jogador ‘chutou a bola para o pai dele’; emissora lamenta o episódio e demite o profissional

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Silva lamenta gol perdido em Corinthians x Estudiantes



O atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, foi alvo de uma piada infame durante a vitória sobre o Estudiantes, na noite desta terça-feira, 22, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ao longo da transmissão do jogo no YouTube do SBT, o humorista Eros Prado ironizou o gol perdido pelo jogador, dizendo que o atleta “chutou a bola para o pai dele”. No momento, os comentaristas falavam da ausência de 10 meses de Mosquito por causa de uma lesão, além do falecimento do pai Gerson Dutra Silva. Após a partida, o corintiano usou as redes sociais para criticar a fala. “Brincadeira tem limite. Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso”, escreveu.

Em entrevista na zona mista da Neo Química Arena, Mosquito reforçou seu descontentamento com o comentário de Eros Prado. “Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito e nada justifica o meu erro, mas falar que eu chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, eu não aceito”, disparou. Em comunicado, o SBT afirmou que Eros Prado não faz mais parte da sua equipe de comentaristas e também pediu desculpas ao atleta do Timão. “O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos”, comunicou a emissora.

Após a repercussão negativa, Eros Prado pediu desculpas e mostrou arrependimento. “Eu não ia conseguir descansar e dormir sem saber que o meu pedido de perdão não havia chego até o Gustavo e à Rafaela [esposa do jogador]. No jogo de hoje, eu errei demais no comentário. Assim que eu fiz o comentário, eu senti na hora. Não é o tipo de pessoa que eu sou, doeu em mim. Eu falei: ‘não, por que eu fiz isso, falei isso?’. Quando acabou o jogo, eu falei com o pessoal que precisava entrar em contato com o Gustavo, ninguém tinha o contato dele e decidi postar um vídeo. Postei um vídeo pedindo desculpas para o Gustavo, para a Rafaela e para a família dizendo o quanto eu estava envergonhado. Sei o quanto podia doer nele porque eu também perdi meu pai, ele faz muita falta para mim. Através de um amigo em comum, eu consegui falar com o Gustavo, eu falei: ‘me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu nem quero dar justificativa, só quero pedir o seu perdão. Errei e errei feio'”, afirmou no Instagram.