Acabou o mistério: Inter Miami divulga data da apresentação de Lionel Messi

Evento também servirá para apresentação do volante Sergio Busquets, outra contratação da equipe

JULIEN DE ROSA / AFP Craque argentino assinou com o time de Beckham na MLS



O craque Lionel Messi será apresentado como novo reforço do Inter Miami no próximo dia 16 de julho, anunciaram nesta sexta-feira, 7, o time americano e a MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. “O evento contará com entretenimento, discursos em campo e muito mais. Mais detalhes serão anunciados perto da data do evento”, disseram ambos em comunicado. O evento, intitulado “The Unveil” (“A Revelação”), será realizado às 20h (horário de Miami; 21h de Brasília) no estádio DRV PNK, onde a equipe manda seus jogos. O evento também deverá contar com a presença do volante espanhol Sergio Busquets, ex-companheiro do argentino no Barcelona e que também foi contratado pelo Inter Miami. O técnico Gerardo “Tata” Martino ainda não finalizou os trâmites burocráticos para assumir o cargo e não tem data de apresentação. Por enquanto o time é comandado pelo interino Javier Morales. Em último na Conferência Leste da MLS, o Inter Miami precisa de um “volta por cima”. Neste sábado, o time vai enfrentar o DC United, treinado pelo inglês Wayne Rooney, em Washington.

*Com informações da EFE