Hugo brilha nos pênaltis e leva Corinthians à final da Copa do Brasil

Alvinegro decide o título contra o vencedor do clássico entre Fluminense e Vasco, que se enfrentam neste domingo no Maracanã, após vitória vascaína por 2 a 1 na ida, em São Januário

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, comemora na partida contra o time do Cruzeiro, disputada na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, neste domingo (14)



Após o domínio e a vitória corintiana por 1 a 0 no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, a rodada de volta terminou com vitória por 5 a 4 para o Corinthians nos pênaltis, forçados por vitória por 2 a 1 do Cruzeiro no tempo regulamentar, neste domingo (14). Hugo Souza defendeu dois pênaltis, enquanto o ex-corintiano Cássio, hoje goleiro cruzeirense, defendeu um.

Durante os 90 minutos, o time mineiro abriu o placar em um primeiro tempo no qual dominou os donos da casa e ampliou aos cinco do segundo, ambas as vezes com Arroyo. Matheus Bidu diminuiu para a equipe paulista, que fez grande segundo e desperdiçou muitas oportunidades de decidir a partida, uma vez que jogava pelo tempo.

O Corinthians decide o título contra o vencedor do clássico entre Fluminense e Vasco, que se enfrentam neste domingo no Maracanã, após vitória vascaína por 2 a 1 na ida, em São Januário. Os jogos da finais estão marcados para os dias 17, quarta-feira, e 21, domingo. A equipe carioca decide em casa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo

Dominado no Mineirão, o time celeste dava as cartas em Itaquera. Mesmo pressionado pela tentativa de marcação alta dos donos da casa, encontrava os espaços necessários para fazer a transição. Hugo Souza foi essencial para evitar que o Cruzeiro igualasse o placar agregado.

A superioridade cruzeirense passou a ser total mais perto dos minutos finais. Foi muito comum ver os defensores corintianos triando bolas rasteiras perigosíssimas de dentro da área. Após algumas tentativas pelo chão, o Cruzeiro resolveu na bola área, com um gol de cabeça marcado por Arroyo, que saiu do banco para entrar no lugar do lesionado Sinisterra, após cruzamento de William.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com Raniele e Rodrigo Garro nas vagas antes ocupadas por Martínez e Carrillo, respectivamente. Ainda aos cinco minutos, Arroyo fez o segundo gol cruzeirense, em contra-ataque. O bandeirinha chegou a marcar impedimento, mas o lance foi analisado pelo VAR e validado pela arbitragem.

Acelerado pela necessidade, o Corinthians se entregou aos cruzamentos e, depois de equívocos, Matheus Bidu usou a cabeça para aproveitar cruzamento de Garro, em cobrança de falta, para diminuir e incendiar a Neo Química Arena.

Nenhum dos dois times voltou a marcar e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, Matheus Pereira converteu o primeiro pênalti celeste e Yuri Alberto parou em Cássio. Em seguida, Wanderson e Memphis marcaram, antes de William também guardar, assim como fez Garro pelo Corinthians. Hugo Souza até acertou o canto, mas não conseguiu defender a penalidade de Lucas Silva.

O mesmo ocorreu com Vitinho no enfrentamento com Cássio. Hugo tinha de pegar a cobrança de Gabigol para manter os corintianos vivos, e foi isso que ele fez Pouco depois, Gustavo Henrique marcou. Hugo defendeu a última cobrança, de Walace, e Breno Bido converteu para colocar o time paulista na final.

*Com informações do Estadão Conteúdo