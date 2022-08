Willian confirma saída, faz balanço sobre passagem pelo Corinthians e fala de relação com Vitor Pereira

Conforme antecipado pelo comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o meia-atacante retornará para a Europa por causa da insatisfação de seus familiares, que alegam falta de segurança no Brasil

Reprodução/ Instagram @willianborges88 Willian afirmou que vai rescindir o contrato com o Corinthians



Willian confirmou na tarde desta quarta-feira, 10, que está deixando o Corinthians. Conforme antecipado pelo comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o meia-atacante retornará para a Europa por causa da insatisfação de seus familiares, que alegam falta de segurança no Brasil – eles chegaram a ser ameaçados por alguns torcedores. À ESPN, o jogador disse que, nas próximas horas, irá rescindir o contrato com o Alvinegro, que era válido até o final de 2023. “Abro mão de tudo que tenho para receber”, contou o jogador. Formado nas categorias de base do Timão, o atleta retornou ao Parque do São Jorge em setembro do ano passado, mas não emplacou. Ao todo, ele fez apenas um gol em 45 partidas, amargou momentos ruins e acumulando lesões. “Sei que meu desempenho não foi o que eu esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada”, afirmou Willian, fazendo um rápido balanço sobre a sua volta ao país. Já questionado sobre seu relacionamento com Vitor Pereira, o craque negou qualquer atrito com o treinador. “Nunca tive o menor problema com Vitor Pereira”, resumiu o jogador, que fez o seu último jogo com a camisa corintiana na noite de ontem, na derrota para o Flamengo, que selou a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A tendência, agora, é que ele retorne ao Campeonato Inglês para defender as cores do Fulham.