Jô confirma rescisão ‘amigável’ e se despede do Corinthians: ‘Seguirei minha carreira’

A saída do camisa 77 acontece após ele ter sido flagrado em um pagode durante a derrota do Timão para o Cuiabá

Reprodução / Twitter / @sccpxnathan Jô é visto tocando pagode durante derrota do Corinthians no Brasileirão



O atacante Jô confirmou que rescindiu o contrato com o Corinthians na manhã desta quinta-feira, 9. Através de sua assessoria de imprensa, o centroavante disse que se reuniu com o presidente Duílio Monteiro Alves para fechar todos os detalhes do processo. Em nota, o jogador de 35 anos se despediu do Alvinegro e da torcida, afirmando que vai seguir a carreira. A saída do camisa 77 acontece após ele ter sido flagrado em um pagode durante a derrota do Timão para o Cuiabá, na última terça-feira, enquanto se recuperava de uma lesão. No dia seguinte, ele faltou ao treino promovido pelo técnico Vitor Pereira.

“Eu solicitei aos meus representantes que procurassem o presidente Duílio e fizessem uma reunião, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (09 de junho), de maneira amigável rescindimos o contrato e irei seguir minha carreira. Antes disso, quero agradecer ao presidente Duílio, a todos os funcionários do clube, à comissão técnica, à todos os jogadores, que são grandes amigos que fiz pra vida, à torcida do Corinthians, que é tão especial para mim. Desejo ótima sorte a todos eles e ao clube que me revelou para o futebol”, disse Jô, que foi revelado pelo clube do Parque São Jorge e possui quatro títulos na equipe, sendo dois do Paulistão e outros dois do Brasileiro.