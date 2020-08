Jô deu soco em Diego Costa? Vídeo de São Paulo x Corinthians gera polêmica; assista

O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas nada foi marcado; era passível de expulsão?

Reprodução Imagem mostra o momento em que Jô teria agredido Diego Costa no clássico entre São Paulo e Corinthians



Um lance aparentemente inofensivo chamou a atenção da torcida do São Paulo após o clássico contra o Corinthians, no último domingo, 30, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 23min do segundo tempo da vitória tricolor por 2 a 1, Jô e Diego Costa se desentenderam e trocaram ofensas após cruzamento na grande área do time da casa. Pela leitura labial do momento, foi possível observar o atacante alvinegro dizendo: “baixa a bola, seu moleque do c…”.

Ainda durante a partida, o zagueiro do São Paulo acusou o rival de ter lhe dado um soco pelas costas. E um vídeo que tem circulado nas redes sociais nas últimas horas mostra que a agressão pode, de fato, ter acontecido. Na imagem, capturada por trás do lance, é possível ver o momento em que Diego Costa diz ter sido atingido pelo corintiano. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas nada foi marcado. Ainda assim, muitos torcedores são-paulinos alegaram que Jô deveria ter sido expulso.

O próprio São Paulo, por meio das redes sociais, manifestou-se sobre a jogada e criticou o atacante do Corinthians na manhã desta segunda-feira. “Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada? Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes”, escreveu o clube no Twitter. O São Paulo irá protocolar uma reclamação formal na CBF sobre o episódio e espera uma manifestação do STJD.

Assista à suposta agressão no vídeo abaixo: