Vampeta ‘chora’ com derrota do Corinthians para o São Paulo; veja as reações

O Tricolor venceu o Timão por 2 a 1 na manhã deste domingo (30) com gol nos acréscimos

Jovem Pan Nilson Cesar e Vampeta transmitiram o Majestoso pela Jovem Pan neste domingo (30)



O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 em jogo na manhã deste domingo (30), no Morumbi, e o comentarista da Jovem Pan Vampeta não gostou nada do resultado. O ex-jogador do Timão até comemorou o gol corintiano com o gesto do Pantera Negra, em homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu na sexta-feira (28), mas acabou consolado pelo narrador Nilson Cesar no desempate do Tricolor nos acréscimos do segundo tempo. A Jovem Pan transmitiu o Majestoso de hoje, e você pode conferir abaixo as reações do Velho Vamp: