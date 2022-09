Jô quebra o silêncio sobre polêmica rescisão com o Corinthians: ‘Fiquei chateado’

O atacante deixou o Timão após ser flagrado em um pago enquanto se recuperava de uma lesão

Reprodução / Twitter / @sccpxnathan Jô deixou o Corinthians após ser flagrado em um pagode



O atacante Jô quebrou o silêncio nesta quinta-feira, 15, ao falar sobre sua polêmica saída do Corinthians, ocorrida em junho deste ano. Atualmente no Ceará, o centroavante admitiu que ficou chateado por ter rescindido com o Alvinegro após ser flagrado em um pagode enquanto se recuperava de uma lesão. “Sobre o Corinthians, quando você sai de um clube da maneira que saí, você fica chateado, claro. Mas, como falei, deixei amigos, deixei uma história. Minha história, graças a Deus, não pode ser apagada. Os problemas que tiveram, a gente resolveu lá mesmo. Mas é claro que fica um pouco da tristeza”, disse o atacante, em entrevista coletiva. Após ficar um tempo sem clube, Jô acabou fechando com o time cearense, que briga pela permanência na Série A do Brasileirão. “O futebol te dá oportunidade de dar a volta por cima. O Ceará abriu as portas para mim. Para eu poder voltar a fazer o que eu mais gosto: jogar bola. Agradeço ao Ceará por isso. E o Corinthians ficou para trás”, completou o atleta, que estará à disposição do clube no duelo com o São Paulo, no próximo domingo, 18.