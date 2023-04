Jogadoras do Corinthians protestam contra contratação de Cuca: ‘Respeita As Minas não é uma frase qualquer’

Atletas do time feminino usaram as redes sociais para mostrar insatisfação contra escolha para dirigir equipe masculina; treinador foi condenado sob acusação de estupro de uma menina de 13 anos

Reprodução/Instagram/@tamires Jogadoras do Corinthians protestam contra contratação de Cuca



Jogadoras do Corinthians usaram as redes sociais para manifestar contra a contratação do técnico Cuca. A publicação, compartilhada por todas as atletas do time feminino, foi realizada durante a estreia do treinado no jogo entre Corinthians e Goiás, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A mensagem diz: “Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes de bastidores. “Respeita As Minas” não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians, significa viver e lutar por direito todos os dias”. A publicação se soma a série de protestos que tem sido feito desde que o técnico foi anunciado na equipe paulista, na quinta-feira, 20. Cuca, junto a dois jogadores, foram condenados sob acusação de estupro de uma menina de 13 anos, em Berna, na Suíça, em 1989. Em campo, o Corinthians foi derrotado, de virada, pelo Goiás, por 3 a 1.