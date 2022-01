Jogo do Corinthians na Copinha é paralisado por confusão na arquibancada

Torcida lotou o estádio municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos, que não estava preparado para o grande fluxo

Reprodução/ SporTV Arquibancada ficou muito cheia e gerou confusão



A estreia do Corinthians na Copinha 2022 foi tumultuada. Jogando no estádio municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos, o Timãozinho levou muitos torcedores ao local da partida contra o Resende e a entrada causou confusão pela quantidade de pessoas. O jogo foi iniciado às 21h45, mas depois de um minuto precisou ser paralisado para que a polícia controlasse a situação. Gás de pimenta e gás lacrimogênio foram usados e os atletas do Resende chegaram a sair de campo. Após 10 minutos de paralisação, a partida foi retomada com as arquibancadas cheias e o jogo seguindo normalmente embaixo de muita chuva no interior. As equipes estão no Grupo 15 ao lado de River do Piauí e São José.