Vasco anuncia contratação do atacante Raniel, ex-Santos

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano, assim como o meio-campista Vitinho, do Corinthians

Divulgação Raniel estava no Santos há duas temporadas



O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira, 4, dois novos nomes para o elenco de 2022. O destaque é Raniel, atacante que estava no Santos e chega por empréstimo até o fim do ano. Aos 25 anos, o jogador chamou a atenção quando defendia o Cruzeiro, em 2018. Em sua melhor temporada da carreira, Raniel participou de 55 jogos e marcou nove gols. Em 2019 foi contratado pelo São Paulo, mas não se firmou na equipe e se transferiu para o Santos. Em duas temporadas foram 33 jogos e três gols. A outra contratação é a de Vitinho, ex-Corinthians. O meio campista de 22 anos também chega com contrato de empréstimo até dezembro. Vitinho está no time do Parque São Jorge desde a categoria de base, onde ganhou a Copinha em 2017. Foi promovido para o elenco profissional em 2021. Fez 29 jogos e marcou um gol.