Narrador faz ‘efeito sonoro’ durante jogo da Copinha e viraliza; assista

Narrador Evandro Cardoso improvisou vinheta durante partida entre Matonense e Fast Clube

Reprodução/ Twitter Copinha Narrador Evandro Cardoso criou uma vinheta durante o jogo



A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, está fazendo a alegria dos fãs de futebol neste início de ano. Durante a partida desta terça-feira, 4, entre o Matonense e Fast Clube, pelo Grupo 6, em transmissão da plataforma Eleven, o narrador Evandro Cardoso fez uma graça ao lembrar o placar da partida. Até o momento 1 a 0 para o Fast Clube. Ele imitou efeitos sonoros parecidos com os de rádio e encantou os fãs nas redes sociais. O jogo terminou com vitória do Fast, que assumiu a liderança do grupo ao lado do Fluminense, que sofreu, mas venceu o Jacuipense. As transmissões da Eleven Sports são gratuitas. É necessário apenas fazer um cadastro na plataforma. A FPF TV também faz a transmissão gratuita.

Assista ao trecho da transmissão abaixo: