Líder da oposição no Corinthians fala em aumentar arena, diz que Andrés não tem mais força e dá recado às organizadas

Augusto Melo participou dos ‘Reis da Resenha’ nesta segunda-feira, 7, e apresentou seus principais projetos para sua gestão

Reprodução/ Jovem Pan Esportes Augusto Melo será o candidato da oposição nas eleições presidenciais do clube em novembro



Candidato de oposição à presidência do Corinthians pela chapa ‘Valores 83’, Augusto Melo participou do ‘Reis da Resenha’, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 7, e falou sobre os planos para a sua gestão. Entre seus principais objetivos do mandato, está o aumento da capacidade de torcedores na Neo Química Arena e investimentos na base. “O nosso sonho é aumentar a capacidade da Arena, independente do futebol, é no futebol que nós vamos investir. Já começamos a monitorar na semana que vem, com o trabalho específico de monitorar grandes atletas, não só brasileiros, mas sul-americanos e que tenham as nossas características. A prioridade também é o alojamento da base, ganhando em um dia no outro já estamos construindo”, disse Augusto. O candidato da oposição ganhou força nos últimos meses com o desempenho de Duílio Monteiro Alves, da chapa ‘Renovação e Transparência’, a mesma do ex-presidente Andrés Sanchez. O candidato afirma que não vê o maior nome da situação como um obstáculo.

“Ele já foi [forte]. O clube acordou, o sócio acordou, o sócio sabe que precisa de uma gestão nova. O Corinthians precisa de socorro, se não socorrer o Corinthians agora com certeza mais um mandato a instituição não aguenta o que vem acontecendo”, pontuou. Augusto Melo ressaltou que a oposição tem 70% dos votos atualmente e que, se estiver unida, dá para vencer as eleições de novembro. Por fim, o candidato mandou um recado à torcida. “Não tenho relação com organizadas, mas tenho conversas. Em entrevista pra eles eu disse ‘na minha gestão vocês não vão cobrar jogadores, vocês vão cobrar a mim e o meu treinador’. O que o Corinthians precisa é de um presidente com coragem, para bater de frente com essa situação”, finalizou.