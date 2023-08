James Rodríguez aparece no BID e está liberado para estrear pelo São Paulo

Colombiano pode estar em campo contra o Flamengo no próximo domingo, pelo Brasileirão

Reprodução/SPFC Play James assinou com o São Paulo até o meio de 2025



O colombiano James Rodríguez foi regularizado pelo São Paulo no BID da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta segunda-feira, 7, e está liberado para estrear pelo Tricolor. Por ser estrangeiro, a regularização de James levou mais tempo do que a de Lucas Moura pelo visto de trabalho. Sendo assim, o atacante pode entrar em campo contra o Flamengo no próximo domingo, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. James não está liberado para disputar a partida de volta contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Sul-Americana, na quinta-feira. O São Paulo não vence há cinco jogos e passa por momento delicado desde a chegada de Dorival Júnior.