Luan comemora estreia com golaços no Corinthians: ‘É só o começo’

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians Luan entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians



Luan foi o grande destaque da estreia do Corinthians em competição nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (15). O meia fez a sua primeira partida com a camisa alvinegra e mostrou desenvoltura ao anotar dois gols na vitória contra o New York City, por 2 a 1.

O jogador, que se declarou corintiano desde criança, falou ao Sportv na saída do gramado. “Tinha brincado com o Marcelinho, estávamos conversando, quando ele me entregou a camisa falou da responsabilidade. Muita gente brincando. Logo dois dias depois, pude relembrar um pouquinho, fazer um gol de falta. O principal é eu poder voltar ao ritmo. Dois meses e meio parado, quase. Estou me sentindo muito bem, espero ajudar mais vezes o Corinthians”, disse.

Luan recebeu o aval do próprio Marcelinho, que também usava a camisa 7: Chegar desse jeito, gol de falta… Rei da América voltou. Tem talento, inteligente, e, acima de tudo é corintiano”, falou o ídolo do Corinthians também ao Sportv.

“Meu primeiro gol do Corinthians ser de falta é bem legal. Privilégio viver tudo isso aqui. É só o começo”, completou Luan.