Luan diz que vai aproveitar sequência como titular e vê Corinthians x Peñarol como ‘final’

Luan concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 28, véspera do confronto do Corinthians diante do Peñarol, na Neo Química Arena, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o meia-atacante tratou o jogo como uma “final”. Com um ponto conquistado no empate diante do River Plate (PAR), o Alvinegro paulista tem dois a menos que os uruguaios, líder da chave. Vale lembrar que apenas um time avança para as oitavas de final do torneio. “A partida de amanhã é uma final. Temos que encarar a partida como se só a vitória importasse para gente, só a vitória nos interessa. No jogo de domingo [clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista], eu não estou pensando. Estou pensando só amanhã em fazer um grande jogo e vencer. Temos que saber a força do Corinthians e impor isso lá dentro”, disse o jogador.

Após pedir sequência no time titular do Corinthians, Luan ganhou voto de confiança de Vagner Mancini e passou a figurar entre os onze titulares. Hoje, o atleta garante que não falta empenho para fazer a sua contribuição com a camisa do Timão. “Acho que não tem como falar do número certo de jogos. Estou procurando trabalhar e me dedicar nos treinamentos para que eu possa jogar. A confiança vem a partir do momento que eu tenho minutos jogados, que é o que o jogador precisa. Essa questão de dar carrinho e sujar o calção, eu vou sempre ajudar meus companheiros dentro de campo. Mas é preciso entender a característica de cada um, eu tenho um jogo mais técnico. Correr e me dedicar, isso não falta”, disse o atleta. “Eu vejo mais por esse lado, mas se dedicar dentro das minhas características isso não tem faltado”. “Eu quero poder ajudar de qualquer maneira o Corinthians e isso vai muito do que o Mancini pedir para a gente dentro de campo. Eu sou um cara que quero estar em todos os lugares do campo e poder me movimentar. Quero contribuir marcando, dando assistência e fazendo gols. Espero ajudar o Corinthians da melhor forma e isso depende de como o Mancini quer jogar a partida”, concluiu o meia — um dos jogadores mais caros do atual elenco do Corinthians”, completou.